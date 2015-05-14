15日の国内・海外経済指標と行事予定

(１５日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議・閣議後会見 0850 ４月企業物価指数（日銀） 0900 衆院財務金融委員会 1240 黒田日銀総裁が都内で講演（読売国際経済懇話会） 1300 衆院本会議 1400 ４月消費者態度指数 1400 ＴＰＰ協定交渉に関する説明会（政府対策本部） 市場変更 大阪工機 が東証２部に ジャスダックから 市場変更 オンリー が東証２部に ジャスダックから ●決算 武田薬、ＮＴＴ、マツキヨ、ＭＵＦＧ、みずほＦＧ ●海外指標など ５月１５日（金） ◇指標 15May 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） May 15May 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Apr 15May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May 15May 20:00 対米証券投資（財務省） Mar ◇イベント 韓国：中銀金利発表 May