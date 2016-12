〔表〕米住宅ローン金利＝フレディマック

[14日 ロイター] - 米連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック) の調 査による住宅ローン金利および手数料は以下の通り。 MAY 14 MAY 7 YEAR AGO 30-YR 3.85 3.80 4.20 15-YR 3.07 3.02 3.29 5-YR ARM 2.89 2.90 3.01 1-YR ARM 2.48 2.46 2.43 U.S. NORTH- SOUTH- NORTH- SOUTH- WEST AVG. EAST EAST CENTRAL WEST 30 YR 3.85 3.84 3.92 3.82 3.91 3.81 FEES/PTS 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 15 YR 3.07 3.05 3.16 3.04 3.11 3.03 FEES/PTS 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 5 YR ARM 2.89 2.88 3.04 2.97 2.98 2.76 FEES/PTS 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 0.7 1 YR ARM 2.48 2.54 2.63 2.72 2.46 2.25 FEES/PTS 0.4 0.5 0.5 0.0 0.2 0.6