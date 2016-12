米金融・債券市場＝国債価格上昇、国債入札や社債発行が一巡

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時53分 89*03.00=3.0609% 前営業日終盤 88*21.00=3.0852% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時50分 98*31.50=2.2389% 前営業日終盤 97*14.00=2.2945% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時52分 99*11.25=1.5112% 前営業日終盤 99*02.00=1.5721% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時52分 99*29.25=0.5441% 前営業日終盤 99*27.00=0.5802% 14日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。午後行われた30年債入札は利回り が上昇したものの、国債入札や社債発行が一巡したことで相場は全般的に底堅く推移した 。 終盤の取引で10年債 利回りは2.26%と、前日の2.27%から小 幅低下した。 Tボンド先物6月限 は14/32高の153─00/32。 Tノート先物6月限 は13/32高の127─12.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-0.50)