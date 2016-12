UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、国債入札や社債発行が一巡

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 89*06.00=3.0558% 前営業日終盤 88*21.00=3.0852% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*00.50=2.2354% 前営業日終盤 97*14.00=2.2945% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*11.75=1.5079% 前営業日終盤 99*02.00=1.5721% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.25=0.5441% 前営業日終盤 99*27.00=0.5802% 14日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。午後行われた30年債入札は利回り が上昇したものの、国債入札や社債発行が一巡したことで相場は全般的に底堅く推移した 。 終盤の取引で10年債 利回りは2.26%と、前日の2.27%から小 幅低下した。 160億ドルの30年債入札(ダッチ方式)は需要がさえず、最高落札利回りは3. 044%と昨年11月以来の高水準となり、入札前取引(WI)前の水準を約2ベーシス ポイント(bp)上回った。応札倍率は2.20倍で、3月と4月の2.18倍からやや 上昇した。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「テールが大きく流れたものの、それほどひどい内容ではない」と述 べた。 5年債と30年債の利回り格差 は155bpに拡大、昨年10月29 日以来の高水準になった。 この日は独連邦債が比較的安定して推移し、米国債の下支えになったという。 FTNフィナンシャル(テネシー州)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「 利回りは依然として改善していないものの、これまでみられた極端な動きは収まってきて いる」と指摘した。 この日の経済指標では、4月の卸売物価指数(PPI)が、季節調整済みの前月比で 0.4%低下し、0.2%の上昇だった前月からマイナスに転じた。エネルギー価格の下 落とドル高が物価上昇圧力を抑えており、米連邦準備理事会(FRB)が年後半まで利上 げをしないという見方を裏付ける内容となった。 Tボンド先物6月限 は14/32高の153─00/32。 Tノート先物6月限 は13/32高の127─12.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-0.50)