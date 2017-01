18日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 3月機械受注 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 4月マンション発売(不動産経済研究所) 13:30 3月鉱工業生産確報(経済産業省) 1330 3月第3次産業活動指数(経済産業省) 1500 4月投信概況 ●海外指標など 5月15日(金) ◇指標 15May 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) May 15May 13:15 米鉱工業生産(FRB) Apr 15May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May 15May 20:00 対米証券投資(財務省) Mar ◇イベント 韓国:中銀金利発表 May 5月16日(土) 米国務長官が中国訪問(17日まで) 5月18日(月) ◇指標 18May 01:30 中国新築住宅価格 Apr 18May 02:30 タイ:GDP Q1 18May 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) May ◇イベント 06:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 中国首相、南米4カ国歴訪(26日まで)