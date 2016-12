再送-指標予測＝3月機械受注は前月比＋1.8％、3カ月ぶり増加

(この記事は15日に配信しました) [東京 15日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 3月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比1.8%増で、3カぶり の増加となる見通し。 機械受注は18日午前8時50分に発表される。 調査機関からは「国内回帰の動きなどを反映して企業の投資意欲が徐々に上向いてきたこ とが確認される結果となろう」(信金中金)というように、全体的に回復傾向を予測する 声が多い。1─3月実績も当初見通しの前期比1.5%を上回る見通し。 新たに発表される4─6月見通しにも注目が集まる。 なお、今回は季節調整替えが実施される。「機械受注は回復基調にあるとの見方に変 化は生じない見込みだが、季節調整替えは毎月の振れを小さくする特徴があるため、14 年夏以降の回復ペースが緩やかなものに改訂される可能性はある」(SMBC日興証券) との指摘もある。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 1.8 3.7 最大値 14.1 9.9 最小値 -3.1 -0.1 回答機関数 22 22 Bank of America 0.9 -6.0 Barclays Secs JP 14.1 5.1 BNP Parbs GB -2.7 -13.2 Citigroup -2.7 -11.7 Dai-ichi Life 1.6 0.8 Daiwa IR 1.0 -9.9 Informa Global 2.2 -8.8 Japan Rch Inst 7.5 -5.7 JPMorgan 0.0 -10.8 Mitsub UFJ MS -0.9 -13.0 Mizuho RI 2.2 -1.8 MizuhoSecurities 1.4 -0.7 MRI -3.1 -13.6 MS MUFG Secs 2.8 -4.0 MURC 1.5 -11.0 NLI Research 3.3 2.1 Nomura Co Ltd 3.8 5.7 Norinchukin 3.0 -8.1 SCB Rch Inst -0.5 -8.2 SMBC Nikko Sec 2.0 -10.6 Sumitomo Asset 6.5 -5.0 UBS AG 5.0 -6.3 (中川泉)