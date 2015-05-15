［１５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 15 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1400 ＴＰＰ交渉に関する説明会（政府対策本部） ●海外● ◇イベント 韓国：中銀金利発表 May
Saturday, 16 May, 2015----------------------------------------------
米国務長官が中国訪問（１７日まで）
Sunday, 17 May, 2015---------------------------------------------- 米国務長官が韓国訪問（１８日まで）
Monday, 18 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 4月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 3月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 4月投信概況 ●海外● ◇イベント 06:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 中国首相、南米４カ国歴訪（２６日まで）
Tuesday, 19 May, 2015---------------------------------------------- ●国内●
Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（５月債）発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1430 ４月の百貨店売上高 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 15:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブＮＹの会合の進行役 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会議に出席
◇決算予定 19 May BMO Q1 2015 The Home Depot, Inc. 19 May 11:00 Q1 2016 Wal-Mart Stores Inc
Wednesday, 20 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1400 ４月のスーパー売上高 1600 ４月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 07:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 May 11:00 トルコ：中銀金利発表 May 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for April 28-29 meeting) ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
Thursday, 21 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合１日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ２年利付国債（６月債）発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 ４月のショッピングセンター売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）・２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省１０年物ＴＩＰＳ入札 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加 ＥＣＢフォーラム（ポルトガル・シントラ、２３日まで）
ドラギＥＣＢ総裁、黒田日銀総裁、カーニー英中銀総裁、
ブランシャールＩＭＦ経済顧問兼調査局長などが出席
Friday, 22 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 Saturday, 23 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 日韓財務対話（東京）
Monday, 25 May, 2015---------------------------------------------- ●海外.● ◇イベント 12:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
Tuesday, 26 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
Wednesday, 27 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（４月３０日分）
1030 岩田日銀副総裁講演 ●海外● ◇イベント 00:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "From Country Banks to SIFIs: The 100-year Quest for Financial Stability" 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、５年債入札
Thursday, 28 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 06:20 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省７年債入札 18:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融政策について講演
Friday, 29 May, 2015---------------------------------------------- ●国内●
Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 5月国際投資戦略調査
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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