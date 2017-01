アジア通貨動向（15日）＝大半が上昇、米利上げ遅れるとの見方で

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア新興国通貨市場では、大半 の通貨がドルに対して上昇している。軟調な米経済指標を受けて、米連邦準備理事会(F RB)の利上げが遅れるとの見方が強まった。 マレーシアリンギ はおよそ2週間ぶり高値。この日発表された第1・四半期 のマレーシアの国内総生産(GDP)伸び率は予想を上回り、経常黒字もほぼ倍増した。 韓国ウォン は、ストップロスのドル売りを背景に上昇に転じた。輸出業者 から決済目的のウォン買いも入ったもようだ。韓国銀行(中央銀行)は、この日の金融政 策委員会で、予想通り政策金利を据え置いた。中銀の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁が、会 合後の記者会見で明るい景気認識を示したことから、早期の追加利下げ観測が後退した。 4月の貿易黒字が予想を上回ったことを受けてインドネシアルピア も上昇。 CIMBインベストメント・バンク(クアラルンプール)の担当者は「アジア通貨シ ョートの巻き戻しが動きが一部見られるが、これは米利上げが遅れるとの予想に基づくも のだ」と指摘。「米ドルの上昇トレンドはおそらく終わったのではないか」と述べた。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.42 119.18 -0.20 Sing dlr 1.3218 1.3198 -0.15 Taiwan dlr 30.472 30.681 +0.69 Korean won 1086.30 1090.50 +0.39 Baht 33.59 33.52 -0.21 Peso 44.49 44.54 +0.11 Rupiah 13073.00 13135.00 +0.47 Rupee 63.59 63.65 +0.10 Ringgit 3.5710 3.5815 +0.29 Yuan 6.2046 6.2012 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.42 119.66 +0.20 Sing dlr 1.3218 1.3260 +0.32 Taiwan dlr 30.472 31.718 +4.09 Korean won 1086.30 1099.30 +1.20 Baht 33.59 32.90 -2.05 Peso 44.49 44.72 +0.52 Rupiah 13073.00 12380.00 -5.30 Rupee 63.59 63.03 -0.87 Ringgit 3.5710 3.4965 -2.09 Yuan 6.2046 6.2040 -0.01