再送-米金融・債券市場＝国債価格が大幅高、弱い指標で利上げ先送り観測

(体裁を整えて再送します) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*09.00=2.9354% 前営業日終盤 89*06.00=3.0558% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50=2.1477% 前営業日終盤 99*00.50=2.2354% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*18.50=1.4636% 前営業日終盤 99*11.75=1.5079% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時29分 99*29.50=0.5403% 前営業日終盤 99*29.25=0.5441% 15日の米金融・債券市場では国債価格が大幅高。30年債は2ポイント以上、値上 がりした。経済指標が景気の減速を示す内容となったことで、米連邦準備理事会(FRB )がさらに利上げの先送りを迫られるのではないかとの見方が広がった。 5月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は88.6と、4月確報値の95. 9から低下。市場予想の96.0を下回り、前年10月以来の低水準となった。4月の米 鉱工業生産指数も前月比0.3%低下し、予想の0.1%上昇を下回った。低下は5カ月 連続。鉱業と公共事業が軟調だったことが重しとなった。 ノバスコシア銀(ニューヨーク)の米国債トレーディング部長、チャールズ・コミス キー氏は「経済が第1・四半期から第2・四半期にかけて弱まっているとの不安が市場で 強まっている」と指摘。「またFRBが利上げをさらに遅らせるとの見方も広がるなか、 国債に対する選好が増している」と述べた。 終盤の取引で10年債 は27/32高、利回りは2.14%と前日の2 .24%から低下した。 来週は22日発表の消費者物価指数(CPI)や20日発表の米連邦公開市場委員会 (FOMC)議事要旨などが注目される。 Tボンド先物6月限 は2─19/32高の155─19/32。 Tノート先物6月限 は20.50/32高の128─01/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (+1.25)