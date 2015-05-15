〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月12日終了週）

［１５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨー ク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 262,575 -5,589 -211,872 7,598 -169,784 -1,250 改質ガソリン 23,963 -1,006 46,555 809 -110,156 1,830 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -8,094 332 77,973 -797 -83,147 -407 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 122,224 1,101 -3,143 -1,859 2,646,251 -18,038 改質ガソリン 34,624 -1,493 5,015 -140 407,916 5,500 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -2,670 -372 15,938 1,244 401,388 14,073 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 263,032 -3,278 -154,702 8,960 -167,404 -2,556 改質ガソリン 24,973 -902 46,322 936 -108,090 1,744 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -8,719 225 75,559 -619 -80,001 -161 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 57,180 -2,216 1,894 -910 1,731,678 -18,404 改質ガソリン 31,750 -1,627 5,045 -151 392,482 5,251 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -2,570 -713 15,731 1,268 367,727 12,728 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス