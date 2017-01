〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月12日終了週）

[15日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨 先物の非商業(投機)部門の取組は以下のとおり。 円 12 May 2015 Prior week week Long 37,848 41,852 Short 61,441 73,035 Net -23,593 -31,183 ユーロ 12 May 2015 Prior week week Long 43,333 50,116 Short 222,309 240,243 Net -178,976 -190,127 ポンド 12 May 2015 Prior week week Long 37,511 34,304 Short 68,280 59,062 Net -30,769 -24,758 スイスフラン 12 May 2015 Prior week week Long 14,778 14,174 Short 4,228 8,843 Net 10,550 5,331 カナダドル 12 May 2015 Prior week week Long 29,133 30,028 Short 33,115 40,108 Net -3,982 -10,080 豪ドル 12 May 2015 Prior week week Long 59,435 59,033 Short 54,948 58,407 Net 4,487 626 メキシコペソ 12 May 2015 Prior week week Long 34,027 24,046 Short 61,066 74,162 Net -27,039 -50,116 ニュージーランドドル 12 May 2015 Prior week week Long 14,268 19,585 Short 12,498 10,521 Net 1,770 9,064 *詳細は以下をご覧ください。 here