再送-19日の国内・海外経済指標と行事予定

(経済財政諮問会議の時間を追加しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 閣議・閣議後会見 1030 5年利付国債の入札発行 1030 20年利付国債(5月債)の発行予定額等 1245 5年利付国債の入札結果 1430 4月の百貨店売上高 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1715 経済財政諮問会議 ●海外指標など 18日(月) ◇指標 18May 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) May ◇イベント 06:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演(ストックホルム) 中国首相、南米4カ国歴訪(26日まで) 19日(火) ◇指標 08:30 英消費者物価指数(国立統計局) Apr 08:30 英生産者物価指数(国立統計局) Apr 09:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局) Apr 09:00 独景気期待指数(ZEW) May 12:30 米住宅着工件数(商務省) Apr 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 04:00 インドネシア:中銀金利発表 May 15:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブNYの会合の進行役 18:30 イエレン米FRB議長が金融安定監督評議会(FSOC)の会議に出席 ◇決算予定 19 May BMO Q1 2015 The Home Depot, Inc. 19 May 11:00 Q1 2016 Wal-Mart Stores Inc