アジア通貨動向（18日）＝おおむね堅調、弱い米経済指標で

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、大半の通貨が 堅調となった。弱い米経済指標を受け、米利上げ再開時期が後ずれするとの見方が広がっ たことが背景。 4月の米鉱工業生産指数は、5カ月連続で低下した。5月の米ミシガン大消費者信頼 感指数も予想外に低下した。 タイバーツ はショートカバーから上昇。バーツは先週、他の大半のアジア通 貨が上昇するなか、0.2%下落していた。 この日発表されたタイの第1・四半期成長率は予想外のプラスとなったが、さほどバ ーツの支援材料にならなかった。 台湾ドル は米ドルに対して一時0.7%高と、11月3日以来の高値をつけ た。 *0527GMT(日本時間午後2時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.64 119.25 -0.33 Sing dlr 1.3218 1.3207 -0.08 Taiwan dlr 30.426 30.612 +0.61 Korean won 1085.50 1085.70 +0.02 Baht 33.47 33.54 +0.21 Peso 44.44 44.50 +0.15 Rupiah 13107.00 13089.00 -0.14 Rupee 63.56 63.51 -0.09 Ringgit 3.5700 3.5640 -0.17 Yuan 6.2031 6.2061 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.64 119.66 +0.01 Sing dlr 1.3218 1.3260 +0.32 Taiwan dlr 30.426 31.718 +4.25 Korean won 1085.50 1099.30 +1.27 Baht 33.47 32.90 -1.70 Peso 44.44 44.72 +0.64 Rupiah 13107.00 12380.00 -5.55 Rupee 63.56 63.03 -0.83 Ringgit 3.5700 3.4965 -2.06 Yuan 6.2031 6.2040 +0.01