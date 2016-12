UPDATE 1-米金融・債券市場＝利食い売り・株高で利回り上昇、30年債は3％上回る

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*13.50=3.0295% 前営業日終盤 101*09.00=2.9354% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*01.00=2.2337% 前営業日終盤 99*25.50=2.1477% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*07.50=1.5362% 前営業日終盤 99*18.50=1.4636% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.25=0.5767% 前営業日終盤 99*29.50=0.5403% 18日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落した。弱い指標を背景とする利上 げ後ずれ期待から前週は値上がりしていたが、この日は利食い売りが優勢となった。 ユーロ圏国債が売られたことに加え、ダウ工業株30種とS&P総合500種が終値 で最高値を更新するなど、株高も米国債市場の重しとなり、30年債利回りは3%の節目 を再び上回った。 米経済減速の兆候を受けて、市場では年内の利上げ観測が後退。前週14━15日の 取引では長期債に買い戻しを入れる動きが出ていた。 だがRBS証券の米国債ストラテジスト、エド・アドキンス氏は「上昇局面で売りが 出る傾向がある」とし、前週末15日に見られたイールドカーブのフラット化は一部の市 場参加者が思っていたほど確信のある動きではないようだと分析した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は25/32安。利回りは2.228 %と、前週末から9ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は1━29/32安。利回りは10bp上昇の3.020%と なった。 全米住宅建設業者協会(NAHB)が発表した5月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ 住宅建設業者指数は54となり、4月の56から低下した。市場予想は57だった。 原油・商品(コモディティ)価格の持ち直しを受け、低インフレのリスクが後退して いるとFRBが判断するかどうかをめぐり、22日発表の消費者物価指数(CPI)統計 が重要な意味を持つとアナリストは指摘している。 Tボンド先物6月限 は2─4/32安の153─15/32。 Tノート先物6月限 は21/32安の127─12/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.75 (-1.75)