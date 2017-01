20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 1─3月期GDP速報 1030 原子力規制委員会 四国電力伊方3号審査書案 1100 翁長沖縄県知事会見(日本記者クラブ) 1300 翁長沖縄県知事会見(外国特派員協会) 1330 地銀協会長会見 1400 4月のスーパー売上高 1400 3月景気動向指数改定値 1500 党首討論 1600 4月のコンビニ売上高 ●海外指標など 19日(火) ◇指標 08:30 英消費者物価指数(国立統計局) Apr 08:30 英生産者物価指数(国立統計局) Apr 09:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局) Apr 09:00 独景気期待指数(ZEW) May 12:30 米住宅着工件数(商務省) Apr 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 04:00 インドネシア:中銀金利発表 May 15:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブNYの会合の進行役 18:30 イエレン米FRB議長が金融安定監督評議会(FSOC)の会議に出席 ◇決算予定 19 May BMO Q1 2015 The Home Depot, Inc. 19 May 11:00 Q1 2016 Wal-Mart Stores Inc 20日(水) ◇指標 06:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e ◇イベント 07:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 May 11:00 トルコ:中銀金利発表 May 18:00 米FOMC議事要旨発表(for April 28-29 meeting) ECB理事会(金利発表なし) アジア投資銀首席交渉官会合(シンガポール、22日まで) 二階自民総務会長が訪中