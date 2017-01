アジア通貨動向（19日）＝総じて下落、ギリシャ債務問題など懸念

[シンガポール 19日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、大半の通貨が 下落。ギリシャの債務問題をめぐる根強い懸念や世界の債券市場が不安定な値動きとなっ ていることからリスク回避の動きが見られている。 インドネシアルピア は、この日の中央銀行政策会合を控え下落。一部で利下 げが決定されるとの見方が出ている。 DBSのアナリストは顧客向けノートの中で「市場は景気支援に向けた利下げの可能 性を排除していない」と指摘した。 ロイター調査では大方のエコノミストが政策金利の据え置きを予想している。 韓国ウォン は介入警戒感から値下がり。海外ファンドからも売りが出たが 、輸出業者の決済需要が下支えになっている。 マレーシアリンギ も原油価格や債券価格の下落を背景に売られている。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.97 119.98 +0.00 Sing dlr 1.3277 1.3286 +0.07 Taiwan dlr 30.431 30.610 +0.59 Korean won 1090.70 1085.60 -0.47 Baht 33.37 33.31 -0.18 Peso 44.52 44.49 -0.06 Rupiah 13165.00 13132.00 -0.25 Rupee 63.68 63.71 +0.05 Ringgit 3.5850 3.5690 -0.45 Yuan 6.2042 6.2043 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.97 119.66 -0.26 Sing dlr 1.3277 1.3260 -0.13 Taiwan dlr 30.431 31.718 +4.23 Korean won 1090.70 1099.30 +0.79 Baht 33.37 32.90 -1.41 Peso 44.52 44.72 +0.46 Rupiah 13165.00 12380.00 -5.96 Rupee 63.68 63.03 -1.01 Ringgit 3.5850 3.4965 -2.47 Yuan 6.2042 6.2040 -0.00