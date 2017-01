米金融・債券市場＝国債価格続落、好調な住宅指標や社債発行が重し

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 98*16.50=3.0761% 前営業日終盤 99*13.50=3.0295% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 98*17.50=2.2886% 前営業日終盤 99*01.00=2.2337% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 98*29.75=1.6009% 前営業日終盤 99*07.50=1.5362% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時26分 99*24.75=0.6173% 前営業日終盤 99*27.25=0.5767% 19日の米金融・債券市場では、不安定な展開となる中、国債価格が続落。相次ぐ社 債発行が相場への重しとなったほか、朝方発表された米住宅着工件数が約7年半ぶりの高 水準となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げを開始するとの観 測が再び広がった。 4月の米住宅着工件数が2007年11月以来7年5カ月ぶりの高水準となったこと を受け、トレーダーの間では債券の保有を手じまう動きが高まった。 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ・マネジ ャー、ジム・キャロン氏は「住宅着工件数は極めて堅調な内容となった。米利回りが現在 の水準にとどまることができるかが試金石となるだろう」と述べた。 アナリストやトレーダーによると、とりわけ30年債の売りが目立ち、価格は一時1 ─13/32ポイント下落。その後は安値拾いの売りが入ったことで、やや押し戻された 。 終盤、指標10年債 は11/32安、利回りは2.267%と、前日終 盤から4ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は16/32安、利回りは前日比3bp上昇の3.045%。 この日、同利回りは12bpのレンジを推移した。 社債発行が相次ぐ中、トムソン・ロイター傘下のIFRによると、19日には欧州投 資銀行(EIB)、ゴールドマン・サックスをはじめとする複数の企業が社債を発行した 。 欧州の取引時間には、欧州中央銀行(ECB)のクーレ専務理事が、7月と8月の市 場の流動性が低いことを理由に、ECBが5月と6月に買い入れを「わずかに」増やす方 針と発言。これを受け、欧州債券価格が上昇したことに追随し、米債価格も一時上昇した 。 Tボンド先物6月限 は15/32安の153/32。 Tノート先物6月限 は11/32安の127─1/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-2.25)