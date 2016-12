21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合1日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(6月債)の発行予定額等 1035 5月製造業PMI速報値 1100 パナソニック 高級白物家電「Jコンセプト」発表会 1100 日本マクドナルド 新戦略発表会 1115 自工会会長会見 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1300 衆院本会議(国会同意人事採決) 1330 3月全産業活動指数 1400 4月のショッピングセンター売上高 1500 全銀協会長会見 1630 菅原財務副大臣会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 市場変更 サンコーテクノ が東証2部に ジャスダックから ●海外指標など 21日(木) ◇指標 01:45 中国製造業PMI速報値(HSBC) May 07:30 独総合PMI速報値 May 07:30 独製造業PMI速報値 May 07:30 独サービス部門PMI速報値 May 08:00 ユーロ圏経常収支(ECB) Mar 08:00 ユーロ圏総合PMI速報値 May 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI速報値 May 08:00 ユーロ圏製造業PMI速報値 May 08:30 英小売売上高(国立統計局) Apr 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Apr 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 May 14:00 米景気先行指数(コンファレンス・ボード) Apr 14:00 米中古住宅販売(全米リアルター協会) Apr 16:00 仏総合PMI速報値 May 16:00 仏サービス部門PMI速報値 May 16:00 仏製造業PMI速報値 May ◇イベント ECB議事要旨(4月分) 13:00 南ア:中銀金利発表 15:00 米財務省2年物変動利付債(FRN)・2年・5年・7年債入札条件 17:00 米財務省10年物TIPS入札 17:30 フィッシャー米FRB副議長がECBフォーラムで講演(ポルトガル) "Past, Present and Future Challenges for the Euro Area" 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加 ECBフォーラム(ポルトガル・シントラ、23日まで) ドラギECB総裁、黒田日銀総裁、カーニー英中銀総裁、 ブランシャールIMF経済顧問兼調査局長などが出席 EU東方パートナーシップ首脳会議(ラトビア、22日まで) ◇決算予定 21 May AMC Q2 2015 Hewlett-Packard Co 21 May 20:00 Q1 2015 Gap Inc