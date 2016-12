アジア通貨動向（20日）＝軟調、米住宅着工件数が予想上回る

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が対米ドルで軟調。前日発表された4月の米住宅着工件数が予想を上回ったことを 受けて、米国の利上げが今年後半になるとの観測が広がり、米ドル買いにつながった。 ウォン は、円 が米ドルに対し2カ月ぶり安値を付けたことにつれ安 となった。韓国当局によるウォン売り介入への警戒感も背景にある。 マレーシアリンギ は1週間ぶり安値。オーバーナイトで原油価格が下落し、 経常・財政赤字への影響が懸念された。 インドネシアルピアは企業のドル買い・ルピア売り需要に押されて下落。 OCBC銀行の為替ストラテジスト、Emmanuel Ng氏は顧客向けリポートで「4月後 半から米ドルは下落しているにもかかわらず、アジア通貨は上値が重い。米ドルが回復を 続ければ、アジア通貨の値動きは今後も不安定になるだろう」との見方を示した。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.95 120.70 -0.21 Sing dlr 1.3360 1.3355 -0.04 Taiwan dlr 30.477 30.640 +0.53 Korean won 1095.60 1088.10 -0.68 Baht 33.58 33.41 -0.51 Peso 44.60 44.51 -0.19 Rupiah 13165.00 13111.00 -0.41 Rupee 63.75 63.67 -0.13 Ringgit 3.6090 3.5915 -0.48 Yuan 6.2044 6.2066 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.95 119.66 -1.07 Sing dlr 1.3360 1.3260 -0.75 Taiwan dlr 30.477 31.718 +4.07 Korean won 1095.60 1099.30 +0.34 Baht 33.58 32.90 -2.03 Peso 44.60 44.72 +0.28 Rupiah 13165.00 12380.00 -5.96 Rupee 63.75 63.03 -1.13 Ringgit 3.6090 3.4965 -3.12 Yuan 6.2044 6.2040 -0.01