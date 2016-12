UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格上昇、ＦＯＭＣ議事要旨6月利上げないと示唆

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*27.50=3.0584% 前営業日終盤 98*18.00=3.0737% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.50=2.2567% 前営業日終盤 98*17.00=2.2903% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*04.25=1.5579% 前営業日終盤 98*29.25=1.6042% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.25=0.5931% 前営業日終盤 99*24.75=0.6173% 20日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した4月 の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、6月の利上げの公算が小さいことが示さ れたことを受け、国債価格がおおむね上昇した。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは2.251%と、前日終 盤から1ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債 価格は一時1ポイント近く下落していたが、取引終盤では8/ 32安まで下げ幅を縮小。FRBがこれまで想定されていたよりも6月利上げに自信を深 めているとの見方から、長期債は圧迫されていた。 FRBが公表した4月28─29日のFOMC議事要旨は、「多くの参加者は、6月 までの経済指標が利上げの条件が整ったとするだけの確信をもたらす可能性は低いと考え ている」と明記。これによりFRBが6月に利上げに踏み切る可能性は低くなり、市場で は年内利上げの予想が大勢となっている。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントの米国債トレーディング部門責任者、 マイク・ロリツィオ氏は、「FRBは第2・四半期中は様子見姿勢をとる権利を確保した 」としている。 この日は、ギリシャが6月5日の国際通貨基金(IMF)融資返済期限を守れないの ではないかとの懸念が出ていることも、米国債の買いにつながった。 Tボンド先物6月限 は9/32安の152━23/32。 Tノート先物6月限 は7.5/32高の127─8.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (-0.25)