アジア通貨動向（21日）＝ドル軟化で上昇、リンギが反発

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場は上昇。背景には 、米連邦準備理事会(FRB)による4月28─29日分の米連邦公開市場委員会(FO MC)議事要旨の公開を受けてドルが軟化していることがある。 議事録では、多くの参加者が6月の利上げは時期尚早と考えていたことが分かった。 マレーシアリンギ は上昇に転じている。マレーシア政府は原油関連収入への 依存度が2020年までに現在の30%程度から15.5%に低下するとの見通しを示し た。同国は原油の純輸出国であり、最近の原油安で通貨が下落していた。 台湾ドル も上昇。20日発表された台湾の第1・四半期の経常収支で、黒字 額が前四半期の191億ドルから220億ドルに増加したことを受けている。 タイバーツ は、中銀の国債入札が順調だったことを背景に上昇している。 韓国ウォン も輸出企業の決済需要を受けて上昇。当局によるウォン売り介入へ の警戒感が強まっている。 *0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.05 121.38 +0.27 Sing dlr 1.3366 1.3370 +0.03 Taiwan dlr 30.477 30.682 +0.67 Korean won 1093.22 1096.00 +0.25 Baht 33.45 33.56 +0.33 Peso 44.52 44.60 +0.18 Rupiah 13165.00 13170.00 +0.04 Rupee 63.74 63.82 +0.13 Ringgit 3.6025 3.6165 +0.39 Yuan 6.2021 6.2038 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.05 119.66 -1.15 Sing dlr 1.3366 1.3260 -0.79 Taiwan dlr 30.477 31.718 +4.07 Korean won 1093.22 1099.30 +0.56 Baht 33.45 32.90 -1.64 Peso 44.52 44.72 +0.45 Rupiah 13165.00 12380.00 -5.96 Rupee 63.74 63.03 -1.11 Ringgit 3.6025 3.4965 -2.94 Yuan 6.2021 6.2040 +0.03