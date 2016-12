米金融・債券市場＝利回り低下、軟調な経済指標で利上げ観測後退

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 100*06.00=2.9905% 前営業日終盤 98*27.50=3.0584% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 99*12.50=2.1933% 前営業日終盤 98*26.50=2.2567% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時07分 99*10.75=1.5150% 前営業日終盤 99*04.25=1.5579% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 99*27.25=0.5770% 前営業日終盤 99*26.25=0.5931% 21日の米金融・債券市場では、一連の米経済指標が軟調となったことで年内に利上 げが実施されるのか懐疑感が台頭し国債利回りが低下、特に30年債利回りは3%を割り 込んだ。 翌日に4月の米消費者物価指数(CPI)の発表と、イエレン米連邦準備理事会(F RB)議長の講演を控えていることに加え、月末が近づきポートフォリオ調整の動きが出 始めたことも利回り低下の要因となった。 終盤の取引で10年債 は17/32高、利回りは2.188%と前日終 盤から6ベーシスポイント(bp)低い水準で推移している。30年債 は1 ━14/32高、利回りは2.976%と7.5bp下げている。 この日に発表された経済指標では、4月の米中古住宅販売が前月比3.3%減、5月 のフィラデルフィア地区連銀業況指数が6.7と前月の7.5から低下するなど低調。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、「春になって経済が急速に改善したとの観測も出ていたが、指標は反応してい ない」と述べた。 FRBの利上げ時期については、前日公表の4月の連邦公開市場委員会(FOMC) 議事要旨で6月の利上げの公算が小さいことが示された。エコノミストの間では年内に利 上げは実施されるとの見方が大勢となっているものの、経済指標が軟調な状態が続けば、 利上げは来年に持ち越される可能性もあるとの見方も出始めている。 来週25日はメモリアルデーの祝日で米債券市場は休場。3連休を控え22日の債券 市場は午後2時までの短縮取引となる。 Tボンド先物6月限 は1─22/32高の154━13/32。 Tノート先物6月限 は14.5/32高の127─23/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.75)