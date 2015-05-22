新規上場企業の横顔：中村超硬（6月24日マザーズ上場）

［東京 ２２日 ロイター］ - ６月２４日にマザーズ上場予定の「中村超硬」<6166 .T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府堺市西区鶴田町 ≪事業内容≫ 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル 事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 井上誠 ≪資本金≫ 13億0187万円 ≪発行済み株式数≫ 329万3000株（2015年5月21日） ≪従業員数≫ 137名（2015年4月30日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 2,440,972 3,278,240 経常利益（千円） -399,833 -534,880 当期利益（千円） -402,866 -593,314 １株当たり利益（円） -122.34 -180.17 １株当たり純資産（円） 356.81 479.16 配当（円） - - ≪業績・連結≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 3,617,772 4,453,055 経常利益（千円） -415,194 -435,980 当期利益（千円） -423,989 -492,635 １株当たり利益（円） -128.75 -149.60 １株当たり純資産（円） 412.95 539.45 ≪総資産≫ （千円） 6,249,734（2014年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,174,991（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 産業革新機構 24.41 830,000 井上 誠 13.26 450,920 ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業有限責任組合 10.44 355,000 ナカムラコーポレーション 9.68 329,000 井上 阿佐美 9.63 327,580 ジャフコＶ１─Ａ号投資事業有限責任組合 6.26 213,000 ジャフコＶ１─スター投資事業有限責任組合 4.18 142,000 井上 紘章 2.72 92,500 井上 絢哉 2.72 92,500 野村証券 2.06 70,000 りそなキャピタル 2.06 70,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年６月４日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年６月８日から２０１５年６月１２日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年６月１５日 ≪申込期間≫ ２０１５年６月１６日から２０１５年６月１９日 (以上、２０１５年５月２１日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報