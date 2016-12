[22日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 22 May, 2015 1500 電事連会長会見

●海外分● ◇イベント 08:00 ドラギECB総裁が講演 11:00 カーニー英中銀総裁がECBフォーラムのパネル討議に参加(ポルトガル) 17:00 イエレン米FRB議長が米経済見通しについて講演

Saturday, 23 May, 2015 ●海外分● ◇イベント 日韓財務対話(東京) 08:00 コンスタンシオECB副総裁がECBフォーラムのパネル討議に参加(ポルトガル) 13:30 フィッシャー米FRB副議長がECBフォーラムのパネル討議に参加(ポルトガル) 13:30 ドラギECB総裁がECBフォーラムで講演(ポルトガル)

「Inflation and Unemployment in Europe」

Monday, 25 May, 2015 0700 日本:5月ロイター企業調査 1330 日本:経済同友会代表幹事会見 1400 日本:5月金融経済月報(日銀) ●海外分● ◇イベント 12:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演(アイスランド・レイキャビク)

Tuesday, 26 May, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本 企業向けサービス価格指数 1030 日本:20年利付国債の入札発行 1030 日本:10年利付国債(6月債)の発行予定額等 1245 日本:20年利付国債の入札結果 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 日本:経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札

Wednesday, 27 May, 2015 0850 日本 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月30日分) 1030 日本 岩田日銀副総裁講演 1400 日本:日本商工会議所会頭会見 ●海外分● ◇イベント 00:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "From Country Banks to SIFIs: The 100-year Quest for Financial Stability" 14:00 カナダ:中銀金利発表 17:00 米財務省5年債入札 7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議(ドイツ・ドレスデン、29日まで)

Thursday, 28 May, 2015 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1030 日本:30年利付国債(6月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 1700 日本:鉄連会長会見 ●海外分● ◇イベント 06:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(シンガポール) 17:00 米財務省2年物変動利付債(FRN)、7年債入札 18:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融政策について講演

Friday, 29 May, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本:5月国際投資戦略調査

Tuesday, 01 June, 2015

●海外分● ◇イベント 13:05 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

Monday, 02 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:5月マネタリーベース(日銀)

Wednesday, 03 June, 2015 1030 日本:白井日銀審議委員講演(津) 1400 日本:白井日銀審議委員会見(津) Thursday, 04 June, 2015 0900 日本:黒田日銀総裁あいさつ(2015年国際コンファランス) Friday, 05 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 ECB理事会

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。