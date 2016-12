UPDATE 2-第1四半期の独成長率は前期比+0.3％、対外貿易が重し

(内容を追加しました) [ベルリン 22日 ロイター] - ドイツ連邦統計庁が発表した第1・四半期の国 内総生産(GDP)改定値は、前期比0.3%増となり、速報値と同じだった。内需がけ ん引役となったが、対外貿易が重しとなった。 前年比では1.1%増だった。 GDP伸び率に対する内需の寄与度は0.5%ポイント、対外貿易の寄与度はマイナ ス0.2%ポイントだった。総設備投資の寄与度は0.3%ポイント。 民間消費は前期比0.6%増加。総設備投資は同1.5%増加し、増加率は1年ぶり 高水準となった。 INGのシニアエコノミスト、カーステン・ブレツキー氏は「GDP統計は、ドイツ 経済の底堅さが続いていることを裏付けた。他のユーロ圏諸国と比較して成長率は低いが 、成長率ではなく絶対的な経済規模でみると、ドイツと他のユーロ圏経済との間には大き な違いがあるという点に留意すべきだ」との見方を示した。 変化率 Q1 2015 vs Q4 2014 vs Q4 2014 Q3 2014 GDP伸び率 +0.3 +1.1 民間消費 +0.6 +0.7 政府消費 +0.7 +0.3 総設備投資 +1.5 +0.8 機器設備投資 +1.5 +0.4 建設投資 +1.7 +1.3 輸出 +0.8 +1.0 輸入 +1.5 +1.9 実質GDPへの寄与度 Q1 2015 vs Q4 2014 vs (%ポイント) Q4 2014 Q3 2014 民間消費 +0.3 +0.4 政府消費 +0.1 +0.1 総設備投資 +0.3 +0.2 機器設備投資 +0.1 unch 建設投資 +0.2 +0.1 在庫 -0.3 +0.4 対外貿易 -0.2 -0.3