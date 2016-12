アジア通貨動向（22日）＝台湾ドルが半年ぶり高値、週間では大半の通貨が下落

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場では、台湾ドルが 堅調。株式市場への資金流入が好感され、半年以上ぶりの高値を付けた。他の通貨も、米 経済指標が弱かったことを背景に買われている。 ただ、週間では大半のアジア通貨が下落となる見通し。インドネシアルピア は、格付会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が格付け見通しを「安定的」か ら「ポジティブ」に引き上げたにもかかわらず下落した。 ウォン は、韓国市場が週明け25日に休場となるのを控え、輸出企業によ る決済需要から買われた。 マレーシアリンギ も堅調。主要な輸出品である原油の価格回復が進み、貿易 ・財務赤字の拡大懸念が後退した。 シンガポールドル は1米ドル=1.3400シンガポールドル近辺に強いサ ポートがみられ、ショートカバーが入っている。 *0515GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.76 121.02 +0.22 Sing dlr 1.3305 1.3361 +0.42 Taiwan dlr 30.410 30.650 +0.79 Korean won 1089.80 1094.00 +0.39 Baht 33.36 33.42 +0.18 Peso 44.53 44.49 -0.09 Rupiah 13137.00 13124.00 -0.10 Rupee 63.62 63.64 +0.04 Ringgit 3.5860 3.6020 +0.45 Yuan 6.1956 6.1968 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.76 119.66 -0.92 Sing dlr 1.3305 1.3260 -0.34 Taiwan dlr 30.410 31.718 +4.30 Korean won 1089.80 1099.30 +0.87 Baht 33.36 32.90 -1.38 Peso 44.53 44.72 +0.43 Rupiah 13137.00 12380.00 -5.76 Rupee 63.62 63.03 -0.92 Ringgit 3.5860 3.4965 -2.50 Yuan 6.1956 6.2040 +0.14