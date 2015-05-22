新規上場企業の横顔：冨士ダイス（6月25日東証第2部上場）

［東京 ２２日 ロイター］ - ６月２５日に東証第２部上場予定の「冨士ダイス」< 6167.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都大田区下丸子 ≪事業内容≫ 超硬工具（耐摩耗工具）、超硬合金の製造販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 木下徳彦 ≪資本金≫ 1億6400万円 ≪発行済み株式数≫ 2000万株（2015年5月22日） ≪従業員数≫ 883名（2015年4月30日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（百万円） 13,780 13,665 経常利益（百万円） 868 679 当期利益（百万円） 589 488 1株当たり利益（円） 30.71 25.44 1株当たり純資産（円） 812.54 786.66 配当（円） 1,100.00 700.00 注）2015年1月16日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（百万円） 15,041 14,637 経常利益（百万円） 1,088 811 当期純利益（百万円） 732 578 1株当たり利益（円） 38.13 30.13 1株当たり純資産（円） 870.31 828.99 ≪総資産≫ （百万円） 21,200（2014年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 15,600（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 社員持株会 18.29 3,657,900 ＴＳＫ 16.08 3,215,000 木下 美佐子 11.48 2,295,800 新庄 美智子 11.40 2,280,800 新庄 由美子 11.38 2,275,800 矢作 玲子 10.65 2,130,200 新庄 敦子 4.28 855,000 木下 徳彦 1.25 249,300 矢作 恒雄 0.71 142,500 市田 忠昭 0.60 120,000 高根 省吾 0.60 120,000 中田 勲 0.60 120,000 長野 秀之助 0.60 120,000 前嶋 康宏 0.60 120,000 柳生 和高 0.60 120,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年６月５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年６月９日から２０１５年６月１５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年６月１６日 ≪申込期間≫ ２０１５年６月１７日から２０１５年６月２２日 (以上、２０１５年５月２２日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報