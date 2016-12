米金融・債券市場＝利回り上昇、ＣＰＩ統計・ＦＲＢ議長発言受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 100*09.00=2.9857% 前営業日終盤 98*27.50=3.0584% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*06.50=2.2145% 前営業日終盤 98*26.50=2.2567% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*03.75=1.5617% 前営業日終盤 99*04.25=1.5579% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間13時42分 99*24.75=0.6183% 前営業日終盤 99*26.25=0.5931% 22日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。朝方発表された4月の消費 者物価統計で、コア指数が予想より若干大きく伸びたことを受け、インフレ率が年内に連 邦準備理事会(FRB)が目標とする2%に近づくのではないかとの観測が再び台頭した ことが背景。 4月のCPI統計では、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0 .3%上昇となり、2013年1月以来の大きな伸びを示した。予想は0.2%上昇だっ た。年同月比では1.8%の上昇となり、前年10月以来の大きな伸びとなった。 アリアンツ・インベストメント・マネジメントのバイスプレジデント、トッド・ヘド ケ氏は、「コア指数には上向きの勢いが見え始めてきた。これが継続すれば、FRBにと り年内に利上げを行う用意が整うことになる」と述べた。 こうしたなか、イエレンFRB議長は午後に行った講演で、経済が一段と改善すれば 年内に利上げを実施することが適切となるとの考えを表明。議長発言を受け米国債利回り は上げ幅を拡大した。 ただ、議長は講演で利上げ開始後の金利引き上げペースは緩やかにものになるとも発 言しており、市場の注目はこの発言に移ったため利回りは上昇は鈍化した。 3連休を前に午後2時までの短縮取引となったこの日は薄商いのなか、10年債US1 0YT=RRは7/32安、利回りは2.213%で推移。FRBの金融政策をめぐる見通し に敏感とされる2年債 利回りは4ベーシスポイント(bp)上昇の0.618 %。週初からは、10年債利回りは8bp、2年債利回りは7bpの上昇となる。 Tボンド先物6月限 は20/32安の153━25/32。 Tノート先物6月限 は14/32安の127─9/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (+2.00)