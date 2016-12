〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月19日終了週）

[22日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨 先物の非商業(投機)部門の取組は以下のとおり。 円 19 May 2015 Prior week week Long 63,398 37,848 Short 85,403 61,441 Net -22,005 -23,593 ユーロ 19 May 2015 Prior week week Long 38,758 43,333 Short 207,097 222,309 Net -168,339 -178,976 ポンド 19 May 2015 Prior week week Long 41,132 37,511 Short 64,494 68,280 Net -23,362 -30,769 スイスフラン 19 May 2015 Prior week week Long 12,114 14,778 Short 2,709 4,228 Net 9,405 10,550 カナダドル 19 May 2015 Prior week week Long 25,184 29,133 Short 20,836 33,115 Net 4,348 -3,982 豪ドル 19 May 2015 Prior week week Long 65,130 59,435 Short 57,807 54,948 Net 7,323 4,487 メキシコペソ 19 May 2015 Prior week week Long 23,706 34,027 Short 55,037 61,066 Net -31,331 -27,039 ニュージーランドドル 19 May 2015 Prior week week Long 11,192 14,268 Short 13,423 12,498 Net -2,231 1,770 *詳細は以下をご覧ください。 here