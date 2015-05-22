〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月19日終了週）

［２２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨー ク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 244,053 -18,522 -219,068 -7,197 -164,953 4,832 改質ガソリン 23,796 -168 48,047 1,494 -108,544 1,612 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -4,673 3,421 78,568 595 -90,800 -7,654 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 132,923 10,699 7,045 10,188 2,277,777 -368,475 改質ガソリン 32,884 -1,741 3,816 -1,199 405,327 -2,589 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1,371 1,299 18,275 2,338 397,200 -4,188 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 250,573 -12,459 -179,593 -24,891 -170,947 -3,543 改質ガソリン 24,777 -196 47,511 1,189 -106,596 1,494 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -4,772 3,947 76,292 733 -88,437 -8,436 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 92,858 35,678 7,109 5,215 1,621,198 -110,480 改質ガソリン 30,592 -1,158 3,716 -1,329 390,332 -2,150 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1,133 1,437 18,050 2,319 362,911 -4,816 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス