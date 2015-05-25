26日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0850 ４月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1100 自民党財政再建特命委 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 衆院本会議 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 経団連会長会見 1715 経済財政諮問会議 1845 甘利経済再生相会見 ●海外指標など ２６日（火） ◇指標 12:30 米耐久財受注（商務省） Apr 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Mar 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Mar 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） May 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） May 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Apr 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） May ◇イベント 16:30 フィッシャーＦＲＢ副議長が講演「ＦＲＢと世界経済」（イスラエル） 17:00 米財務省２年債入札