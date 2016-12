アジア通貨動向（25日）＝下落、米利上げ観測の再燃で

[ソウル 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨市場では、大方の通貨が下落 。米インフレ率の上昇やイエレン連邦準備理事会(FRB)議長のタカ派的な発言を受け て下期の米利上げ観測が再燃した。 シンガポールドル は一時0.4%安の1米ドル=1.3421シンガポール ドルと、4月24日以来1カ月ぶりの安値をつけた。同国の消費者物価指数(CPI)低 下が背景。 タイバーツ は利食い売りに押されて下落。トムソン・ロイターのデータによ ると、他の通貨が下落するなか、バーツは先週0.6%上昇し域内で最も良好なパフォー マンスとなっていた。 マレーシアリンギ も薄商いのなか、値決めに絡むドル需要を背景に下落して いる。 インドネシアルピア も軟化。月末の決済を控え、輸入業者からのドル需要が 高まった。 メイバンク(シンガポール)の上級通貨アナリストは「アジア新興国通貨は軟調な展 開が続くとみられる。米経済の回復見通しには変わりはなく、われわれは9月に利上げが 開始されると引き続き予想する」と述べた。 *0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.62 121.55 -0.06 Sing dlr 1.3416 1.3365 -0.38 Taiwan dlr 30.506 30.541 +0.11 *Korean won 1090.10 1090.10 0.00 Baht 33.55 33.34 -0.63 Peso 44.60 44.55 -0.12 Rupiah 13182.00 13150.00 -0.24 Rupee 63.62 63.52 -0.16 Ringgit 3.6075 3.5850 -0.62 Yuan 6.2012 6.1976 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.62 119.66 -1.62 Sing dlr 1.3416 1.3260 -1.16 Taiwan dlr 30.506 31.718 +3.97 Korean won 1090.10 1099.30 +0.84 Baht 33.55 32.90 -1.94 Peso 44.60 44.72 +0.27 Rupiah 13182.00 12380.00 -6.08 Rupee 63.62 63.03 -0.93 Ringgit 3.6075 3.4965 -3.08 Yuan 6.2012 6.2040 +0.05 *韓国の金融市場は祝日で休場