4月のＮＺ貿易収支、1.23億ＮＺドルの黒字　1年間の赤字幅は拡大

［ウェリントン ２６日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が発表し た４月の貿易収支は１億２３００万ＮＺドル（約８９９０万米ドル）の黒字となった。ロ イター調査によるエコノミスト予想の１億ＮＺドルの黒字をやや上回った。 ４月３０日までの１年間の貿易収支は２６億２０００万ＮＺドルの赤字。赤字幅は２ ００９年６月以来の大きさとなった。エコノミスト予想は２７億９０００万ＮＺドルの赤 字だった。中国向けの乳製品の輸出は１年前の５分の１に減少した。 輸出は前月比５．５％減。乳製品輸出の減少が響いた。前年比では３．６％減少した 。 輸入は前月比２．６％増加した。前年比では３．９％増。 季節調整後の貿易収支は１億６６００万ＮＺドルの赤字だった。 （カッコ内は改定前） NZ$ (actual) Month Pvs month Year ago Balance +123 mln +754 mln (+631 mln) +467 mln Exports 4.17 bln 4.92 bln (4.93 bln) 4.41 bln Imports 4.04 bln 4.16 bln (4.30 bln) 3.94 bln NZ$ Yr-to-Apr Yr-to-Mar Yr-to-Apr'14 Balance -2.62 bln -2.41 bln +1.10 bln Exports 48.69 bln 48.94 bln 50.49 bln Imports 51.31 bln 51.35 bln 49.40 bln