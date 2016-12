27日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月27日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月30日分) 0900 衆院平和安全法制特別委員会 1030 岩田日銀副総裁講演 (札幌市) 1200 出沢LINE社長兼CEO会見(外国特派員協会) 1400 日本商工会議所会頭会見 1400 ソニー投資家向け事業説明会 1400 岩田日銀副総裁会見 (札幌市) 1730 月例経済報告関係閣僚会議 終了後に5月月例経済報告公表 ●海外指標など 27日(水) ◇指標 06:00 独消費者信頼感指数(GfK) Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e ◇イベント 00:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "From Country Banks to SIFIs: The 100-year Quest for Financial Stability" 14:00 カナダ:中銀金利発表 17:00 米財務省5年債入札 7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議(ドイツ・ドレスデン、29日まで)