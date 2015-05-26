27日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（４月３０日分） 0900 衆院平和安全法制特別委員会 1030 岩田日銀副総裁講演 （札幌市） 1200 出沢ＬＩＮＥ社長兼ＣＥＯ会見（外国特派員協会） 1400 日本商工会議所会頭会見 1400 ソニー投資家向け事業説明会 1400 岩田日銀副総裁会見 （札幌市） 1730 月例経済報告関係閣僚会議 終了後に５月月例経済報告公表 ●海外指標など ２７日（水） ◇指標 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 00:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "From Country Banks to SIFIs: The 100-year Quest for Financial Stability" 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省５年債入札 ７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議（ドイツ・ドレスデン、２９日まで）