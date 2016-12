アジア通貨動向（26日）＝総じて軟調、シンガポールドルが安い

[ソウル 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は総じて軟調。米利上げ観測 やギリシャ問題を背景にドルが総じて買われる展開となっている。 人民元は続落。中国人民銀行(中央銀行)がこの日の基準値を3週間ぶりの元安・ド ル高水準に設定したことが背景。 シンガポールドルは一時0.4%安の1ドル=1.3468シンガポールドル。4月 23日以来の安値をつけた。第1・四半期の国内総生産(GDP)統計が強い内容となっ たものの、4月の鉱工業生産が前年同期比8.7%減と、予想を下回ったことが嫌気され ている。 前日発表のシンガポールの4月の消費者物価指数(CPI)も、前年同月比で5年ぶ りの大幅な低下となった。 韓国ウォンは一時0.8%安の1ドル=1098.9ウォン。5月13日以来の安値 をつけた。海外ファンド勢が売りを出した。休場だった前日に他のアジア通貨が下げたこ とも背景。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.83 121.57 -0.21 Sing dlr 1.3462 1.3418 -0.33 Taiwan dlr 30.543 30.571 +0.09 Korean won 1098.00 1090.10 -0.72 Baht 33.62 33.57 -0.15 Peso 44.66 44.62 -0.09 Rupiah 13188.00 13183.00 -0.04 Rupee 63.72 63.56 -0.25 Ringgit 3.6170 3.6145 -0.07 Yuan 6.2041 6.2020 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.83 119.66 -1.79 Sing dlr 1.3462 1.3260 -1.50 Taiwan dlr 30.543 31.718 +3.85 Korean won 1098.00 1099.30 +0.12 Baht 33.62 32.90 -2.14 Peso 44.66 44.72 +0.15 Rupiah 13188.00 12380.00 -6.13 Rupee 63.72 63.03 -1.08 Ringgit 3.6170 3.4965 -3.33 Yuan 6.2041 6.2040 -0.00