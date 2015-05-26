米金融・債券市場＝長期債利回り低下、年内利上げ観測でドル上昇

［ニューヨーク ２６日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時23分 102*03.00=2.8950% 前営業日終盤 100*09.00=2.9857% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時20分 99*28.50=2.1372% 前営業日終盤 99*06.50=2.2145% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間16時22分 99*09.75=1.5220% 前営業日終盤 99*03.75=1.5617% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時16分 99*25.00=0.6143% 前営業日終盤 99*24.75=0.6183% ２６日の米金融・債券市場で、長期国債利回りが低下し、１日としては約１週間ぶり の下げとなる見通し。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げを開始するとの観測が 強まる中ドルが上昇し、長期債利回りを押し下げた。 ドル指数 が１％超上昇する中、３０年債 利回りは約１１ベーシス ポイント（ｂｐ）低下し、一時２．８９％をつけた。 ＲＢＳセキュリティーズの米債ストラテジスト、エドワード・アクトン氏は「ドル上 昇に伴い、ドル資産の保有の魅力が増しているようにみえる」と述べた。 終盤の取引で、３０年債価格は２─４／３２高。 指標１０年債 は２６／３２高、利回りは２．１４％。 Ｔボンド先物６月限 は２─１４／３２高の１５６━７／３２。 Ｔノート先物６月限 は２０／３２高の１２７─２９／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-61.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (-98.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-155.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (-218.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (-295.25)