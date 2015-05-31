1日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 0850 １─３月期法人企業統計調査（財務省） 0900 衆院平和安全特別委 1020 国庫短期証券の発行予定額など（財務省） 1400 ５月新車販売・軽自動車販売 1500 ５月財政資金対民間収支（財務省） 1530 ４月末税収実績（財務省） 東証１部指定 日本通信 ジャスダックから ●海外指標など ６月１日（月） ◇指標 01Jun 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 01Jun 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 01Jun 01:30 豪住宅着工許可件数 Apr 01Jun 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） May 01Jun 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 May 01Jun 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 May 01Jun 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 May 01Jun 08:30 英製造業ＰＭＩ May 01Jun 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） May 01Jun 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Apr 01Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 01Jun 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） May 01Jun 14:00 米建設支出（商務省） Apr ◇イベント 米議会休会明け 13:05 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇休場 シンガポール、タイ