1日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月1日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 0850 1─3月期法人企業統計調査(財務省) 0900 衆院平和安全特別委 1020 国庫短期証券の発行予定額など(財務省) 1400 5月新車販売・軽自動車販売 1500 5月財政資金対民間収支(財務省) 1530 4月末税収実績(財務省) 東証1部指定 日本通信 ジャスダックから ●海外指標など 6月1日(月) ◇指標 01Jun 01:00 中国製造業PMI(国家統計局) May 01Jun 01:00 中国非製造業PMI(国家統計局) May 01Jun 01:30 豪住宅着工許可件数 Apr 01Jun 01:45 中国製造業PMI改定値(HSBC) May 01Jun 07:50 仏製造業PMI改定値 May 01Jun 07:55 独製造業PMI改定値 May 01Jun 08:00 ユーロ圏製造業PMI改定値 May 01Jun 08:30 英製造業PMI May 01Jun 12:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) May 01Jun 12:30 米個人所得・消費支出(商務省) Apr 01Jun 13:45 米製造業PMI改定値(マークイット) May 01Jun 14:00 米ISM製造業景気指数(ISM) May 01Jun 14:00 米建設支出(商務省) Apr ◇イベント 米議会休会明け 13:05 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇休場 シンガポール、タイ