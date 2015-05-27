再送-イベントダイアリー

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［２７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Thursday, 28 May, 2015------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 06:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シンガポール） 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、７年債入札 18:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融政策について講演 Friday, 29 May, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1230 日本：５月国際投資戦略調査 Monday, 01 June, 2015------------------------------------------ 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ●海外● ◇イベント 米議会休会明け 13:05 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

◇休場 シンガポール、タイ Tuesday, 02 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：５月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：経団連 定時総会 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表

◇休場 インドネシア Wednesday, 03 June, 2015------------------------------------------ 1030 日本：白井日銀審議委員講演（津） 1400 日本：白井日銀審議委員会見（津）

●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 Thursday, 04 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（２０１５年国際コンファランス） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：２０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 日本：個人向け国債の応募額（２０１５年５月）

●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件

◇休場 ブラジル Friday, 05 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント ＯＰＥＣ総会 16:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演

Saturday, 06 June, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 日中財務対話（北京）

Sunday, 07 June, 2015------------------------------------------

●海外● ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、８日まで） トルコ議会選挙 Monday, 08 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：５月貸出・預金動向（日銀）

●海外● ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、最終日） ◇休場 豪〔女王誕生日〕 Tuesday, 09 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：５月マネーストック（日銀） 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 Wednesday, 10 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：５月企業物価指数（日銀）

●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 Thursday, 11 June, 2015------------------------------------------ 0900 日立製作所 ＩＲデー（アナリスト・機関投資家・報道機関向け事業説明会） 09:00-09:10挨拶・概要説明 09:15-09:50Smart Transformation Project 09:55-10:40情報・通信システム事業 10:50-11:40電力システム事業 11:45-12:35インフラシステム事業 13:20-13:55鉄道システム事業 14:00-14:35都市開発システム事業 14:45-15:20オートモティブシステム事業 15:25-16:00ヘルスケア事業 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第１グループ）

●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 12 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1330 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：債券市場参加者会合（日銀、第２グループ） 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第３グループ）

●海外● ◇休場 フィリピン Tuesday, 16 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Thursday, 18 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目）

●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） Friday, 19 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 1400 日本：4月景気動向指数改定値（内閣府） ●海外● ◇イベント 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

◇休場 台湾 Tuesday, 23 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇休場 中国（端午節）

Thursday, 25 June, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） Friday, 26 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。