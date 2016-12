アジア通貨動向（27日）＝下落、ルピアとウォンが2カ月ぶり安値

[ソウル 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨は総じて下落。堅調な米経済 指標を受けて、年内の米利上げ観測が高まっている。 韓国ウォン は対ドルで一時0.8%安の1ドル=1109.3ウォンと、 3月31日以来約2カ月ぶりの安値に下落。円の対ドル相場が約8年ぶり安値をつけたこ とから、韓国当局がウォンの対円相場上昇を抑制するため介入するのではないかとの懸念 が高まった。 インドネシアルピア も0.2%安の1ドル=1万3236ルピアと、3月1 7日以来約2カ月ぶりの安値。月末を控え、輸入業者からのドル需要が強まった。 マレーシアリンギ は0.4%下落し1ドル=3.6430リンギ。4月21 日以来約1カ月ぶり安値をつけた。オーバーナイトで原油価格が下落し、同国の貿易・財 政収支が打撃を受けるとの懸念が再燃した。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「アジア通貨は一段安になるだろう」 と指摘。ウォンなどのアウトパフォームしている通貨は利食い売りが出るとみられ、他の 通貨よりも下げがきつくなる可能性があるとの見方を示した。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.97 123.10 +0.11 Sing dlr 1.3488 1.3500 +0.09 Taiwan dlr 30.675 30.708 +0.11 Korean won 1106.41 1101.00 -0.49 Baht 33.78 33.72 -0.18 Peso 44.75 44.71 -0.09 Rupiah 13230.00 13205.00 -0.19 Rupee 64.08 63.98 -0.16 Ringgit 3.6370 3.6300 -0.19 Yuan 6.2043 6.2040 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.97 119.66 -2.70 Sing dlr 1.3488 1.3260 -1.69 Taiwan dlr 30.675 31.718 +3.40 Korean won 1106.41 1099.30 -0.64 Baht 33.78 32.90 -2.61 Peso 44.75 44.72 -0.06 Rupiah 13230.00 12380.00 -6.42 Rupee 64.08 63.03 -1.64 Ringgit 3.6370 3.4965 -3.86 Yuan 6.2043 6.2040 -0.00