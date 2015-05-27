28日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0850 ４月商業販売統計（経済産業省） 0900 衆院平和安全法制特別委 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1100 大手８社自動車生産実績・４月分 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1700 鉄連会長会見 1700 自動車部品工業会総会 ●海外指標など ２８日（木） ◇指標 01:30 豪設備投資 Q1 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Apr 08:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q1 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Apr ◇イベント 06:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シンガポール） 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、７年債入札 18:45 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融政策について講演 ７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議（ドイツ・ドレスデン、２９日まで）