UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、ギリシャ懸念などで

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*20.50=2.8680% 前営業日終盤 101*30.50=2.9020% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.50=2.1302% 前営業日終盤 99*27.00=2.1424% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*08.75=1.5287% 前営業日終盤 99*09.50=1.5236% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.50=0.6485% 前営業日終盤 99*25.00=0.6143% 27日の米金融・債券市場では、ギリシャ懸念が払しょくされないなか月末特有の買 いが入ったことで、長期債を中心に利回りがやや低下した。 30年債 利回りは前日に続き低下し、2.87%と2週間半ぶりの低水 準を付けた。市場関係者は月末を控えポートフォリオ調整のための買いが入ったとしてい る。 ギリシャ問題をめぐる懸念が払しょくされていないことも、安全資産としての米国債 の買いにつながった。 ギリシャ問題をめぐってはこの日、ギリシャ政府当局者がロイターに対し、同国とブ リュッセルグループ(債権団)が実務者レベルでの合意書の作成に着手したと述べたもの の、直後に欧州委員会のドムブロフスキス副委員長が否定。ドイツのショイブレ財務相も 、ギリシャ支援協議について特に大きな進展は見られていないとして否定した。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ショーン・マーフィー 氏は、ショイブレ財務相の発言を受け市場は「現実に引き戻された」とし、ギリシャ問題 は今後も継続するとの見方を示した。 終盤の取引で10年債 価格はほぼ横ばい、利回りは2.13%で推移。 5年債 価格は1/32安、利回りは1.53%で推移している。 アナリストは、今週は社債の発行が減少していることも30年債に買いが入るきっか けとなっていると指摘。カンター・フィッツジェラルドの国債ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は、「投資適格級の債券発行が少なくなっていることが月末特有の買い とあいまって長期債の安定化につながっている」としている。 この日に財務省が実施した350億ドルの5年債入札では、最高落札利回りが1.5 60%と、前回4月の入札の1.380%から上昇し、前年12月以来の高水準となった 。応札倍率は2.46倍。前回4月は2.56倍だった。 今週の米経済指標では、28日発表の週間新規失業保険申請件数、29日発表の第1 ・四半期国内総生産(GDP)改定値が注目されている。 Tボンド先物6月限 は11/32高の156━18/32。 Tノート先物6月限 は0.5/32安の127─28.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -25.50 (+0.50)