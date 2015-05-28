29日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日・ＥＵ首脳協議 スカイマークが再生計画案提出 0810 閣議、閣議後会見 0830 ５月東京都区部・４月全国消費者物価（総務省） 0830 ４月家計調査（総務省） 0830 ４月有効求人倍率（厚生労働省）・４月失業率（総務省） 0850 ４月鉱工業生産速報（経済産業省） 1230 ５月ロイター国際投資戦略調査 1400 ４月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1530 日本郵政社長会見 ●海外指標など ２９日（金） ◇指標 05:30 インド：ＧＤＰ Q4 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Apr 06:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Apr 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Apr 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q1 12:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q1 12:30 カナダ：ＧＤＰ Q1 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 May 主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議最終日