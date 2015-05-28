〔表〕きょうの投信設定（29日）＝15本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界優先証券ファンド２０１５０５（ヘッジあり） ＜愛称：ゆうせん君２０１５０５＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：西京銀行、中銀証券 ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド（毎月決算型）／（１年決算型） ＜愛称：エマージング・プロ毎月／１年＞ ピクテ投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─０５（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：マンハッタン２（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─０５〈為替ヘッジあり〉 ＜愛称：グレート・シティ１５─０５＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：大垣共立銀行 、中銀証券 新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）２０１５─０５ 新光投信 設定上限額：１２０億円 設定額：── 販売会社：七十七銀行 、山形銀行 ＹＭ・ジャパン・イノベーション・オープン＜愛称：長州五傑＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：ワイエム証券 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１５─０５ あおぞら投信 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：あおぞら銀行 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０５＜愛称：日本晴＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）＜愛称：もてなしの心（米ドルコース）＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：岩井コスモ証券、ＳＢＩ証券、野村信託銀行 ＳＬＩ ＧＡＲＳファンド（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ブルーベイ クレジットＬＳファンド（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 好配当日本株ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 先進国高格付国債ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行