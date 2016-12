再送-指標予測＝4月鉱工業生産は前月比+0.8％の小幅上昇、在庫調整続き勢い欠く

(以下の記事は22日に配信しました。) [東京 22日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 4月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比0.8%の上昇となった。3カ月ぶりに上昇す る見通し。ただ、輸送機械や鉄鋼などが在庫調整のために減産する予定だったことで、上 昇幅は小幅にとどまる見通し。 発表は29日午前8時50分。 調査機関の間では、「内外経済の回復テンポが緩やかなままであることや在庫調整圧 力もあり、予測指数を下回る緩やかな上昇にとどまるだろう」(農林中金)とみられてい る。企業の生産計画をもとに経済産業省が発表している4月の生産予測指数では前月比2 .1%の上昇が見込まれているが、全社の予測がこれを下回っている。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 0.8 最大値 1.9 最小値 0.2 回答社数 20 Bank of America 1.2 Barclays Secs JP 0.5 BNP Parbs GB 0.3 Dai-ichi Life 1.0 Daiwa IR 0.8 Informa Global 1.4 Japan Rch Inst 1.0 JPMorgan 1.5 Mitsub UFJ MS 0.5 Mizuho RI 0.3 MizuhoSecurities 0.4 MRI 1.5 MS MUFG Secs 0.4 MURC 1.3 NLI Research 1.1 Nomura Co Ltd 0.7 Norinchukin 0.8 SCB Rch Inst 0.3 SMBC Nikko Sec 0.2 Sumitomo Asset 1.9