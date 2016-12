アジア通貨動向（28日）＝ウォンが対ドルで2カ月ぶり安値

[ソウル 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、ウォンが円安につ れて対米ドルで約2カ月ぶり安値。フィリピンペソは、同国の第1・四半期国内総生産( GDP)伸び率が予想を下回ったことを受けて軟調に推移している。 ウォン は一時、3月末以来となる安値の1米ドル=1110.9ウォンを 付けた。 ウォンは対円 では1円=8.9165ウォンと、08年2月以来の高値に 上昇。トレーダーらは、為替当局が対円でのウォンの上値を抑えるため市場介入している とみている。 フィリピンの第1・四半期のGDP伸び率(季節調整済み)は前期比0.3%と6年 ぶりの低い伸びにとどまり、中央銀行が金融緩和に踏み切るとの見方が強まっている。ペ ソは一時、1米ドル=44.73ペソまで下落した。 *0535GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.70 123.67 -0.02 Sing dlr 1.3484 1.3508 +0.18 Taiwan dlr 30.632 30.725 +0.30 Korean won 1106.30 1105.50 -0.07 Baht 33.78 33.83 +0.15 Peso 44.69 44.69 +0.01 Rupiah 13210.00 13197.00 -0.10 Rupee 63.87 64.01 +0.22 Ringgit 3.6370 3.6375 +0.01 Yuan 6.1988 6.2014 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.70 119.66 -3.27 Sing dlr 1.3484 1.3260 -1.66 Taiwan dlr 30.632 31.718 +3.55 Korean won 1106.30 1099.30 -0.63 Baht 33.78 32.90 -2.61 Peso 44.69 44.72 +0.08 Rupiah 13210.00 12380.00 -6.28 Rupee 63.87 63.03 -1.32 Ringgit 3.6370 3.4965 -3.86 Yuan 6.1988 6.2040 +0.08