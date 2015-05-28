〔表〕米2年物変動利付債入札の最高落札利回りは0.069％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.069％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.050％ 落札価格 100.009740 最高利回り落札比率 99.38％ カバー（応札倍率） 4.01倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,020,800 応札総額 52,066,840,800 競争入札 12,998,280,000 非競争入札 1,740,800 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 42,780,000,000 プライマリーディーラー落札 6,298,180,000 直接入札者応札 1,650,000,000 直接入札者落札 300,000,000 間接入札者応札 7,635,100,000 間接入札者落札 6,400,100,000 発行日 2015年5月29日 償還日 2017年4月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828K41
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