米金融・債券市場＝長期債利回り小幅上昇、利益確定売りや社債発行で

［ニューヨーク ２８日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時12分 102*06.50=2.8896% 前営業日終盤 102*20.50=2.8680% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時00分 99*30.00=2.1320% 前営業日終盤 99*30.50=2.1302% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間16時03分 99*31.00=1.5065% 前営業日終盤 99*08.75=1.5287% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時49分 100*00.00=0.6250% 前営業日終盤 99*30.50=0.6485% ２８日の米金融・債券市場では、長期債利回りが小幅上昇。利益確定売りに押された ほか、社債発行が重しとなった。一方、午後に入り実施された７年債入札が好調だったこ とを受け、短期債利回りは低下した。 終盤の取引で、３０年債 は９／３２安、利回りは２．８９％。利回りは 一時、約３週間ぶりの低水準となる２．８６％をつける場面もあった。 指標１０年債 はほぼ変わらず、利回りは２．１４％。 ５年債 は４／３２高、利回りは１．５１％。 Ｔボンド先物６月限 は７／３２安の１５６━１１／３２。 Ｔノート先物６月限 は４．５０／３２高の１２８─１／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+1.50)