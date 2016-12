米金融・債券市場＝長期債利回り小幅上昇、利益確定売りや社債発行で

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時12分 102*06.50=2.8896% 前営業日終盤 102*20.50=2.8680% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時00分 99*30.00=2.1320% 前営業日終盤 99*30.50=2.1302% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時03分 99*31.00=1.5065% 前営業日終盤 99*08.75=1.5287% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時49分 100*00.00=0.6250% 前営業日終盤 99*30.50=0.6485% 28日の米金融・債券市場では、長期債利回りが小幅上昇。利益確定売りに押された ほか、社債発行が重しとなった。一方、午後に入り実施された7年債入札が好調だったこ とを受け、短期債利回りは低下した。 終盤の取引で、30年債 は9/32安、利回りは2.89%。利回りは 一時、約3週間ぶりの低水準となる2.86%をつける場面もあった。 指標10年債 はほぼ変わらず、利回りは2.14%。 5年債 は4/32高、利回りは1.51%。 Tボンド先物6月限 は7/32安の156━11/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32高の128─1/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+1.50)