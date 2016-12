UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債利回り小幅上昇、利益確定売りや社債発行で

(内容を追加し、表のレートを更新します。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*09.00=2.8857% 前営業日終盤 102*20.50=2.8680% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*29.00=2.1354% 前営業日終盤 99*30.50=2.1302% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.50=1.5163% 前営業日終盤 99*08.75=1.5287% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*31.75=0.6289% 前営業日終盤 99*30.50=0.6485% 28日の米金融・債券市場では、長期債利回りが小幅上昇。利益確定売りに押された ほか、社債発行が重しとなった。一方、午後に入り実施された7年債入札が好調だったこ とを受け、短期債利回りは低下した。 終盤の取引で、30年債 は9/32安、利回りは2.89%。利回りは 一時、約3週間ぶりの低水準となる2.86%をつける場面もあった。 指標10年債 はほぼ変わらず、利回りは2.14%。 5年債 は4/32高、利回りは1.51%。 アナリストは、機関投資家からの引き合いを見込んでこれまで買いを入れていたトレ ーダーが利益確定売りを出したことを指摘した。 また、米メディア大手タイム・ワーナー が発表した期間が長めの社債発行計 画が30年債価格への重しになったことも指摘された。 ジャニー・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「期 間が長く、M&A(合併・買収)絡みの社債発行が、米債への需要を一部後退させた」と 述べた。 同日実施された290億ドルの7年債入札は堅調な需要を集めた。 7年債入札を受け、流通市場では2─7年債利回りが軒並み、この日の低水準をつけ た。 アナリストは、米連邦準備理事会(FRB)の利上げが一段と緩やかなペースになる との投資家の見方を反映したと指摘した。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略主任プリヤ・ミスラ氏は「一部 で『FRBが現段階で利上げを開始したとしても、米国外での情勢を踏まえ、極めて緩や かなペースにならざるを得ない』との見方が出ているようだ」と述べた。 朝方発表された23日終了週の新規失業保険申請件数は前週比7000件増の28万 2000件と、27万件への減少を見込んでいた市場予想に反し悪化したことも、短期債 利回りを押し下げる要因となった。 Tボンド先物6月限 は7/32安の156━11/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32高の128─1/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+1.50)