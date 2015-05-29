［２９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Monday, 01 June, 2015------------------------------------------ 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

●海外● ◇イベント 米議会休会明け 13:05 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

◇休場 シンガポール、タイ Tuesday, 02 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：５月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：経団連 定時総会 1515 日本：10年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Jun 05:30 インド：中銀金利発表

◇休場 インドネシア Wednesday, 03 June, 2015------------------------------------------ 1000 日本：花王 社長会見 1030 日本：白井日銀審議委員講演（津） 1400 日本：白井日銀審議委員会見（津）

●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 Thursday, 04 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（２０１５年国際コンファランス） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：20年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：30年利付国債の入札発行（財務省） 1100 ＮＴＴドコモとタカラトミー 次世代コミュニケーショントイ共同開発に関する共同会見 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：30年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：30年利付国債の第ＩＩ価格競争入札結果（財務省） 1600 日本：個人向け国債の応募額（２０１５年５月）

●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件

◇休場 ブラジル Friday, 05 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1300 日本：サッポロビール 新規シャンパン事業戦略説明会

●海外● ◇イベント ＯＰＥＣ総会 16:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演

Saturday, 06 June, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 日中財務対話（北京）

Sunday, 07 June, 2015------------------------------------------

●海外● ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、８日まで） トルコ議会選挙 Monday, 08 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：５月貸出・預金動向（日銀）

●海外● ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、最終日）

◇休場 豪〔女王誕生日〕 Tuesday, 09 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：５月マネーストック（日銀） 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 Wednesday, 10 June, 2015------------------------------------------ 0850 日本：５月企業物価指数（日銀）

●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 Thursday, 11 June, 2015------------------------------------------ 0900 日立製作所 ＩＲデー（アナリスト・機関投資家・報道機関向け事業説明会） 09:00-09:10あいさつ・概要説明 09:15-09:50Smart Transformation Project 09:55-10:40情報・通信システム事業 10:50-11:40電力システム事業 11:45-12:35インフラシステム事業 13:20-13:55鉄道システム事業 14:00-14:35都市開発システム事業 14:45-15:20オートモティブシステム事業 15:25-16:00ヘルスケア事業 1500 日本：5月投信概況 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第１グループ）

●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 Friday, 12 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1330 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：債券市場参加者会合（日銀、第２グループ） 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第３グループ）

●海外● ◇休場 フィリピン Tuesday, 16 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 17 June, 2015------------------------------------------ 1000 ＫＤＤＩ株主総会 Thursday, 18 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 1000 ＮＴＴドコモ株主総会 1000 ヤフー株主総会

●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） デンマーク総選挙 Friday, 19 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 1000 ソフトバンク株主総会 1400 日本：4月景気動向指数改定値（内閣府）

●海外● ◇イベント 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

◇休場 台湾

Monday, 22 June, 2015-------------------------------------------

●海外● ◇休場 中国（端午節） Tuesday, 23 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 24 June, 2015----------------------------------------- Thursday, 25 June, 2015------------------------------------------ ●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） Friday, 26 June, 2015--------------------------------------------

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 ＮＴＴ 株主総会 Tuesday, 30 June, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。