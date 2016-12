アジア通貨動向（29日）＝小幅上昇、月間ではウォンなどが大幅安

[ソウル 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が対ドルで小幅上昇した。ただ、月間では米国の金利上昇観測を背景に下落した通貨が多 い。 ウォン は軟調。韓国企画財政省国際金融局の高官が、円/ウォンの下落は 速過ぎるとの「口先介入」を行ったことで、月間としては半年ぶりとなる3.2%の大幅 下落を記録した。 マレーシアリンギ も売られ、月初からの下落率は2.6%となった。原油価 格の下落が貿易・財務収支に悪影響を与えるとの懸念が出ている。 タイバーツ は同2.3%安。月間の下落率としては2013年12月以来の 大きさとなる。 台湾ドル は上昇。外国人投資家が株式を前日まで3日間買い越したことが 、支援材料となった。ただ、当局による断続的な通貨介入や、輸出業者による米ドル買い /台湾ドル売り需要により、台湾ドルはやや上げ幅を縮めた。 *0633GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.93 123.95 +0.02 Sing dlr 1.3482 1.3485 +0.02 Taiwan dlr 30.646 30.801 +0.51 Korean won 1107.38 1105.80 -0.14 Baht 33.71 33.78 +0.21 Peso 44.58 44.58 +0.01 Rupiah 13219.00 13220.00 +0.01 Rupee 63.73 63.80 +0.11 Ringgit 3.6535 3.6415 -0.33 Yuan 6.2004 6.2012 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.93 119.66 -3.45 Sing dlr 1.3482 1.3260 -1.65 Taiwan dlr 30.646 31.718 +3.50 Korean won 1107.38 1099.30 -0.73 Baht 33.71 32.90 -2.40 Peso 44.58 44.72 +0.33 Rupiah 13219.00 12380.00 -6.35 Rupee 63.73 63.03 -1.10 Ringgit 3.6535 3.4965 -4.30 Yuan 6.2004 6.2040 +0.06